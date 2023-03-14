大陸許多省市近期爆發大量A型流感病例，深圳、北京、天津、上海、浙江等人口密集區出現學生大規模感染現象，地方政府將流感風險等級升至中級，市面上的A型流感抗原試劑幾乎被搶購一空，單盒售價已升至約60元（人民幣，下同），較新冠試劑貴了30倍。

據《時代財經》報導，中國疾病預防控制中心公佈新冠疫情情況時指出，新冠病毒陽性率持續下降，但是流感病毒陽性率呈上升趨勢，大陸多個省市進入A型流高發期。目前流行的是A型流感病毒中的A型H1N1亞型所致。流感中心發佈的流感監測週報也顯示，2月27日-3月5日一周內，南、北方省份流感病毒檢測陽性率繼續上升，流感樣病例暴發疫情數量較前一周增長84.6%。

隨著甲流傳播面擴大，流感抗原檢測試劑、流感試紙等自測產品也受到關注。多名經銷商指出，目前甲流抗原試劑十分搶手，部分經銷商手中已經沒有現貨，需要等待3～4天才能到貨，還有經銷商在短短數天內將報價從7元/人份提高至10元/人份。已進入流感活躍期的深圳地區抗原試劑需求急增，售價已普遍升至50元至60元一份。相較於跌至2元至3元一份的新冠病毒試劑，價差最高達30倍。

報導說，除了深圳之外，北京、天津、上海、浙江等省份及城市近期也出現學生集體感染，需要緊急停課的情況。