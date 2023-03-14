身兼民進黨主席的副總統賴清德，明天(15日)登記參選2024總統初選，今晚率先邀請正國會在官邸餐敘；與會者轉述，賴清德席間告訴大家，明天登記後能順利被提名，並能以總統候選人身分，在每位立委的競選總部成立到場；賴也向大家說明他不是「落跑王」，每個位子都有做超過二分之一的時間。正國會龍頭、總統府祕書長林佳龍也讚許賴清德帶領大家贏得南投這一戰，並認同賴的改革，未來要團結在一起，力挺賴清德。

正國會立委陳歐珀受訪指出，今天餐敘氣氛非常好，民進黨對台灣使命就是團結守護台灣，實踐對人民承諾，今晚餐敘中，他們肯定賴主席上任後對黨務改革及對人民回應；賴清德還提到，在巡迴各縣市座談會中，這些改革都是回應資深黨員及人民的期待，並做出為2024大選的準備。

陳歐珀說，大家也對賴清德這段時間感到很不捨，南投立委補選輔選蔡培慧這段時間，賴也有受傷，大家希望賴保重身體，這是一場馬拉松的競賽，希望最後民進黨能贏得勝選。

陳歐珀說，賴清德要大家團結，不要計較個人成功與否，民進黨有一定的使命跟政策實現，讓人民對民進黨信任。

陳歐珀還說，他們力挺賴清德提出的「誠信條款」，民進黨之前就有二分之一條款，他們非常支持剛當選的議員要有所節制、信守承諾；賴也提到，外面都說他是落跑王，但他每個任期都有做超過一半以上的時間，「所以不要把錯誤的比擬加諸在賴清德身上，這樣對候選人是不公平的」。

有與會者表示，會中也提到「誠實條款」，賴清德也說明，民進黨過去有二分之一條款，所以民進黨應該這麼做；賴還說，他從以前到現在，每一次轉換位子，都有符合民進黨二分之一條款，沒有落跑，所以民進黨還是會朝此方向改革。

另位與會者說，他們跟賴清德說，大家團結一致，拼年底選戰；有人提到現在治安問題，最近堂口跟兄弟太囂張，是否要強力掃蕩黑幫，才能喚起大家對民進黨信任；賴回應，前一陣子有跟總統蔡英文報告過這件事，基層民眾和黨員都有提到這部分。

據轉述，賴清德也告訴與會立委，大家一定要好好打拼，不過除了艱困選區外，其他就是照黨內機制走。

今晚是由正國會龍頭林佳龍率領，前立委高志鵬、中常委陳茂松、中執委王義川、立委陳瑩、林岱樺、蔡適應、吳琪銘、陳歐珀、莊競程等人出席。