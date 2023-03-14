美銀接二連三爆雷、還發生擠兌潮，民眾憂心會燒到台灣。金管會銀行局副局長童政彰14日指出，從三指標來看國銀韌性足，「韌性指標」BIS都達標、提列的備抵更是呆帳的9倍；「公司治理效能健全」流動性管理指標平均130％超出標準100％；「審慎監理架構」與國際接軌，且海外曝險都有控管機制。另外，國銀獲利去年大賺3,919億元還創歷史新高。

童政彰指出，國銀在「韌性指標」中的四大指標皆良好，風險承受能力高，截至去年底國銀銀行平均的普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，分別達11.17％、12.48％、14.70％都遠高於法定的比率。再看備抵呆帳覆蓋率高達910.46％，這代表國銀提列準備的金額是壞帳的九倍多，有很強承受力，且資產品質銀好，逾期放款比率僅0.15％。

「健全的公司治理效能」方面，童政彰指出，國銀不只有建立有效的流動性監測機制，對前20大、50大存戶都有集中度、預警機制，也會採行流動性壓力測試，透過銀行內部資產負債管理委員會審視存款集中度流動性，穩健審慎監理框架。他進一步指出，流動性不只銀行會監控，存保也會監控國銀每月存放比、流動準備比、流動性覆蓋比、前二十大存戶占總額的比例，「流動性管理，這是重中之重，都有監理指標」。

童政彰表示，在監控流動性指標有兩大重要指標，短期指標是看流動性覆蓋比（LCR）、長期是看淨穩定資金比率 （NSFR），這二個都不能低於100％，去年底止，國銀這兩項指標平均分別為134.60％、138.27％，流動性充分無虞，個別銀行也都達標。

在「審慎監理」方面，流動性管理會與國際接軌外，對海外曝險建立管控機制，包含總行要對海外分支機構法遵風險態樣建立系統、對大型放款客戶的集體曝險要有效管控，銀行公會也有海外授信準則、徵審貸後程序，並透過存保公司建立管控機制，確保國銀在面對國際各種情勢變化，在經濟面、政治面、社會面衝擊都有厚實的經營韌性。

童政彰指出，截至今年1月底止，國銀吸收了52.6兆元存款、大部資金皆在放款端，只有17.8兆元放在金融資產，這部分除了收益性外也要考慮流動性，所以有超過五成放在現金、國庫券、央行可轉讓定存單、公債等。此次美銀風暴會對新創事業發展受限嗎？童政彰認為，金融機構在韌性厚實下也有責任支持政府支持的產業，未來還是會鼓勵銀行支持新創，在可控風險下提供新創公司營運必要的資金。