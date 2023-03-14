擁有「貴婦手搖茶」封號的「先喝道」，3月16日起推出富士香蘋茶飲系列，以富士蘋果汁搭配「先喝道」招牌英式蜜桃茶，口感酸甜豐富！3月16日至3月19日連續4天，推出第二杯半價優惠搶市！

先喝道經典不敗「招牌英式水果茶」，向是手搖飲界熱門必喝推薦，如今再推這款水果風味茶飲「富士香蘋」，以富士蘋果汁搭配「先喝道」招牌英式蜜桃茶，果香與茶香完美融合，清甜又解膩！

先喝道表示，基底茶使用獨有的「英式蜜桃茶」，此款茶是「古典玫瑰園」顧問英國製茶大師Mr.Timothy Clifton所調製，品味高雅浪漫，是英國下午茶名茶之一，加上使用特級寒天粉製作的雪露，含有高膳食纖維及豐富的多醣體，取自海藻的植物膠質，低熱量，好喝又沒有壓力。

古典玫瑰園創立於1990年，該集團就是茶葉的進口商，經營英國茶市場超過30年，從茶園選擇到調製烘焙都獨樹一格具備專業水準，茶葉銷售到美國、日本、澳洲、中國等地。2022年更獲得「食品界米其林」稱號的ITQI年評鑑國際認證最高三星品牌殊榮。

「先喝道」延續集團只選用高級英國茶與台灣好茶來調製茶飲而大獲好評；尤其打造出台灣第一個結合「英國製茶大師」調配好茶與曾擔任英國皇室御用品牌設計師黃騰輝(古典玫瑰園創辦人)操刀店裝及包裝設計，精緻手搖茶品牌從視覺到味覺都全面提升，將台灣手搖茶文化與生活美學推向另一個藝術層次，受到貴婦群顧客熱愛，在市場上有「貴婦手搖茶」的封號。

「先喝道」目前全台已有45家連鎖門市，每個月以3-4家展店速度，預計2023年可達80家門市，單月銷量已突破百萬杯。