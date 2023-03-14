世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列全英羽球公開賽，14日晚間日本前世界球后及世錦賽金牌奧原希望面臨苦戰，最終11比21、15比21不敵泰國選手李美妙（Pornpawee Chochuwong），止步第一輪。

這次交手之前奧原希望對李美妙的戰績是5勝1敗，不過這次李美妙有備而來，讓奧原希望出現不少失誤，頻頻露出無奈的表情，而第2局奧原希望本來有機會扳回一城，但在12比7領先下，被李美妙一步步逼近，該局中後段被李美妙打出9比1高潮扭轉戰局。

李美妙下一輪將對上中國大陸籍第4種子陳雨菲。