澳大利亞、英國及美國三國領袖，於美西時間13日在美國聖地牙哥共同宣布「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）推動方案，三方同意將逐步協助澳洲取得核動力潛艦的路徑圖。對此，前立委沈富雄今(14日)就表示，這一期《經濟學人》，美軍印太司令表示，「如果真的打起來，能夠依靠的武器只有遠程轟炸機跟潛艇」，這讓沈直呼「國民黨可以在這點做出區隔」，引發討論。

沈富雄14日在網路節目《少康戰情室》中表示，「現在的民進黨政府，什麼事都很好，國民黨在這一方面可以跟民進黨有所區隔」，沈富雄更以澳大利亞、英國及美國三國同意，將逐步協助澳洲取得核動力潛艦的路徑圖為例，直呼「這我贊成，因為這一期《經濟學人》中的美軍印太司令表示，『如果真的打起來，能夠依靠的武器只有遠程轟炸機跟潛艇』」。

沈富雄接著說，「而這三個國家所建構的核動力潛艦，是不是能夠使北京對台灣動武的可能性降低？或是沒差？或是增加？」沈富雄坦言，「如果是降低，這就是實質效益，如果是這樣，台灣可以稍微配合美國，只要CP值有增加都可以，但如果給台灣的甜頭是虛的，民進黨卻都通通答應，國民黨可以在這點做出區隔」。

最後沈富雄也強調，「如果美國給台灣的好處是實的，就是『台灣不管如何不做地面作戰的戰場』，這是非常大的支票，如果這個真的做到，中國大陸怕了，我們就可以答應，很容易區隔，國民黨在選戰之年可以做出和民進黨不一樣的處理」。