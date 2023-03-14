韓國總統尹錫悅16日將訪日，此舉旨在實施「穿梭外交」以加速日韓關係改善。（美聯社）

韓國總統府國家安保室長金聖翰於14日，發布總統尹錫悅的主要訪日日程安排。在16日下午與日本首相岸田文雄的會談中，日韓兩國首腦將磋商落實二戰「徵用工」訴訟問題的解決措施，將加緊包括應對北韓核武器與飛彈問題在內的安保方面的美日韓合作，還力爭在經濟和文化等眾多領域實現日韓關係正常化。

日本政府相關人士同日透露，岸田已開始考慮最快於5月七大工業國集團（G7）廣島峰會後的今夏訪問韓國。鑑於尹錫悅16日將訪日，此舉旨在實施「穿梭外交」以加速日韓關係改善。

據日本共同社報導，金聖翰強調，此次尹錫悅訪日「將結束長期持續的韓日關係停滯的惡性循環，成為完善全面交流環境的重要契機」。韓國總統室相關人士就日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）表示「關係改善的話，大概自然就會解決」，對走向正常化展示了樂觀看法。

韓方的發布內容顯示，尹錫悅16日將出席與在日韓國人等的午餐會，17日與政治和經濟界人士等會晤，還將出席經濟界的會議，力爭激活經濟交流。當天下午，他將前往慶應大學，向包括留學生在內的日韓大學生演講，然後啟程回國。總統夫人金建希將一同訪日。

2012年8月，時任韓國總統李明博作為韓國領導人首次登上獨島，激起日本強烈反對，韓日關係陷入僵局，此後又因慰安婦、二戰強徵勞工等矛盾進一步趨冷，韓日兩國首腦互訪的穿梭外交也不了了之。

據韓聯社報導，韓國總統室認為，以尹錫悅此訪為契機，韓日首腦穿梭外交將時隔12年重回正軌。兩國領導人有望藉16日的首腦會談、聯合記者會、兩場晚餐會等機會加強溝通，增進互信。

兩國領導人去年曾在北約峰會（6月，西班牙馬德里）、聯合國大會（9月，美國紐約）、東協系列峰會（11月，柬埔寨金邊）等多邊首腦外交舞台上多次接觸，但都是在多邊外交場合會面。金聖翰強調，領導人之間建立互信十分重要，期待這對兩國民眾之間加深友誼和交流起到助推作用。

有輿論批評，韓國政府公布強徵勞工受害者賠償方案已有一週多，但日方的回應措施仍未具體敲定。也有意見指出，只有岸田文雄年內回訪韓國，才能視為穿梭外交真正重啟。總統室高官表示，考慮到兩國領導人形成的互信，期待兩國積極開展首腦級、高級等各層次的交流。