尼泊爾從4月1日開始，將禁止單人徒步旅行獨自冒險，以防可能產生代價高昂的搜救工作。屆時所有徒步旅行者都必須聘請政府許可的嚮導，並取得相關機構授權的許可卡片。

據CNN報導，尼泊爾旅遊局表示，該國在5年前已經禁止單人登山者登上珠穆朗瑪峰，現在將在尼泊爾全境禁止單人登山者。 從4月1日開始，所有徒步旅行者都必須聘請政府許可的嚮導，並取得相關機構授權的許可卡片。

據當地旅遊業者董事會發布的公告提及，「該決定是在與尼泊爾的徒步旅行單位和相關旅遊工會進行系列討論後做出的，以減輕不利事件，例如在途中迷路、健康問題或自然災害等因素。」

另外，該業者公告還提及，新規定將為尼泊爾旅遊業的工人創造就業機會。

尼泊爾的喜馬拉雅山是世界最高峰珠穆朗瑪峰的所在地。尼泊爾旅遊局長拉米查內（Mani R. Lamichhane）告訴CNN，拯救獨自旅行者的成本是巨大的，「當你獨自旅行時，如果遇到緊急情況，沒有人可以幫助你....在城市裡旅行還好，但在偏遠的山區，基礎設施不夠完善……當遊客失踪或被發現死亡時，即使是政府也無法追踪到他們，因為他們走的是偏遠的路線。」