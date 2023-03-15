英國安全事務國務大臣圖根哈特今天表示，英國國家網路安全中心正在研究是否應禁止政府手機使用中國短影音應用程式TikTok。

路透社報導，由於擔心用戶資料可能最終落入中國政府手中，從而損害西方的安全利益，TikTok日益受到關注。

美國、加拿大、比利時和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）已經禁止在政府裝置上使用母公司為北京字節跳動（ByteDance）的TikTok。

被問到是否希望看到英國政府手機禁用TikTok，圖根哈特（Tom Tugendhat）告訴天空新聞網（Sky News）：「準確了解這些App帶來的挑戰、它們的目的，以及它們是如何進入我們的生活，這非常重要。」

「這就是為何我要求國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）調查此事。我還沒有得到答覆。所以我不會就此回答問題。我不能。」

圖根哈特另外接受泰晤士電台（Times Radio）採訪時說：「我們需要確保我們的手機不是間諜軟體，而是對我們有用的工具。」

TikTok表示，若遭到封禁會感到失望。

TikTok發言人說：「其他地方的類似決定是基於錯誤的恐懼，似乎是受到更廣泛的地緣政治所驅使，但我們仍致力於與政府合作解決任何疑慮。」發言人並說，已開始採取措施進一步保護歐洲用戶的資料。

白宮上週支持立法賦予政府新權力，若TikTok和其他外國技術對國安構成威脅，政府將有權予以下達禁令。

英國昨天公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」，將中國描述為對世界秩序的「劃時代挑戰」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）正在美國訪問，昨天被問到政府是否正在考慮禁止TikTok時，他告訴英國獨立電視台（ITV）：「我們會看盟友的做法。」

他說：「我們希望確保保護敏感資訊的完整性和安全性，我們永遠都會這麼做，而且會採取一切必要措施確保做到這件事。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120314