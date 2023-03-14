女友佔有慾太強究竟該怎麼辦？一名男網友崩潰表示，因為工作需要，他讓女客戶坐在副駕駛座，沒想到女友發現後竟暴怒揚言分手，男網友還因此被關在家門外2小時，無論如何求饒都無法讓女友回心轉意，大嘆：「連我媽都不敢坐副駕」，貼文一出，讓不少網友看了都覺得火大。

原PO日前在《匿名公社》發文，表示自己是一名業務員，有時沒有公司車可開，就會用自己的車接送客戶，某天送一名女客戶回家，對方因為會暈車，堅持要坐副駕駛座，不料原PO下班接女友時，被聞到副駕駛座有濃濃香水味，女友因此勃然大怒，決心要結束這段戀情，就算原PO極盡所能地解釋，也絲毫沒有任何作用。

原PO無奈表示，女友的佔有慾非常強，「連我媽都不敢坐副駕」，且他一個月薪水只有7、8萬元，也買不起名牌包讓女友消氣，崩潰地說：「我已經道歉2小時，還被關在門外」，因此只好上網發文求救，想知道該如何哄女友，才能夠讓危機解除。

貼文曝光後，引來一票網友留言撻伐，「這不是公主！她只是有病」、「早分早解脫，小心一輩子當幫傭」、「換做我一定叫我媽坐副駕駛座，女朋友沒了再交一個就好」、「啊你如果是開Uber的，不就吵不完」。另外，也有女網友直說，「我是女生我也不喜歡別的女生坐副駕，但搞到媽媽也不敢，我無法接受」。