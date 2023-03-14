中國外交部領事司發布公告稱，自周三（15日）零時起進一步調整及恢復審發外國人赴華簽證及入境政策，包括港澳地區外國人士組團入境廣東可免簽證。

大陸外交部領事司發佈公告稱，為進一步便利中外人員往來，自北京時間明日（3月15日）零時起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能；駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴華簽證；口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證；恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東盟旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

香港《經濟日報》指出，中國駐美國、加拿大、法國、捷克、波蘭、泰國、新加坡、安哥拉等多國的大使館，在該公告發布前後已各自更新了赴華簽證事宜的政策調整。

外交部發言人汪文斌表示，前段時間，中方在部分國家試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體實施情況良好。近期中國疫情保持平穩態勢，民眾出境旅遊需求上升，多國盼望中國遊客到訪。為此，中方決定自15日起擴大開放公民出境團隊遊國家試點範圍，為出境旅游進一步創造有利條件。

外媒報導指出，這是中國疫後重新融入世界的重要一步，近幾年的頻繁封鎖、大規模測試和關閉邊境，對中國經濟增長造成了壓力。