桃園區南平路一間餐廳，13日晚間6點爆發全武行。(蔡依珍攝)

王姓男子在網上控訴遭警方不當執法，血流不止情況下被警方壓制在冰箱門上，還被威脅要以妨害公務法辦，更斥警方官官相護。桃警指出，王男因和謝男發生衝突，為免衝突擴大，出動6名警力將雙方隔開，謝男在店內、王男在店外等候救護車到場，勘驗密錄器並無執法過當情況，已將相關物證全數保留，提供給督察組和桃園地檢署調查，另也依傷害和公然侮辱罪嫌將打人的謝男送辦。

桃園區南平路一間餐廳，13日晚間6點爆發全武行，55歲謝男等一行三人見餐廳滿位大聲嚷嚷，隻身一人在餐廳用餐的王男正好起身拿餐具，引發不滿，謝男拿起茶杯就把王男砸到頭破血流，店家見狀急忙報警。

桃園警方獲報到場，雙方已被隔開，但仍持續互相叫囂，為防止衝突擴大，除呼叫警力支援，也將王男隔在店外，方便等候救護車，謝男一行人則控制在店內，全力阻止雙方接觸再發生衝突。警方協助王男送醫驗傷，並將謝男帶返所，經王男指認後，訊後將謝男依傷害跟公然侮辱罪嫌送辦。

面對王男在網路發文指控警方不當執法，被迫壓制在冰箱門上，跟店家拿衛生紙要止血都不允許，還被警察威脅要以妨害公務法辦，反映後官官相護，拒絕提供員警任何資料，質疑派出所有足夠時間銷毀祕錄器證據。

警方解釋，因到場時雙方持續叫囂，才會將雙方隔開在店內和店外，王男在店外是因方便救護車到場後送醫，因店家監視器故障無法還原經過，但勘驗6名員警密錄器，並無壓制等不當執法情況。

警方強調，相關證據都已保留，絕無銷毀情況，針對王男檢舉部分已提供給督察組深入調查，王男提告謝男傷害和公然侮辱部分，也會提供密錄器給地檢署後續調查。