由宋慧喬主演的暗黑復仇韓劇《黑暗榮耀》，共16集分為1、2季播出，10日第2季上線後，讓劇迷擠破頭觀看大結局，再度引起話題，而除了霸凌5人幫之外，在劇中飾演宋慧喬瘋癲母親的女星朴智娥，精湛演技也讓觀眾氣得牙癢癢，有網友挖出朴智娥過往經歷，發現她和台灣男星張震合作過電影《呼吸》，還有激烈情慾戲，形象差很大。

擁有超過10年表演經驗的女星朴智娥，多以電影作品為主，這次她在《黑暗榮耀》中飾演宋慧喬的媽媽，嗜酒成性的她，多次出賣女兒，卻毫無悔意，瘋癲形象讓人留下印象深刻。

朴智娥曾和張震合作過電影《呼吸》。（圖／取自芒果媽媽微博）

而有網友找出朴智娥過往和男星張震合作過已故導演金吉德的電影《呼吸》，兩人在片中有激情床戲，「我剛剛才發現…文同珢的媽媽竟然和張震合作過！這根本看不出是同一個人啊」，只見當時在電影中，外型相當文藝的朴智娥，和現在在《黑暗榮耀》中，頂著一頭橘紅色亂髮的形象差很多，讓網友都驚嘆她的超強演技，「沒認出來，演得太好了」、「我去了，演員演技狠啊，完全兩個人」、「竟然有點像吳倩蓮」。