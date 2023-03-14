許多爸媽都為了子女沉迷手機而煩惱，有時甚至為了拿到最新款的旗艦手機引發家庭糾紛。不過一位單親爸爸分享，就讀國三的兒子現在還拿著iPhone 5s，雖然他曾詢問要不要換手機，兒子卻體諒他工作辛苦說，「爸爸我手機還能用，還不需要換」，在課業上也相當努力讀書不需要人擔心，讓他決定兒子生日這天送上iPhone 14 Pro Max大禮，貼文曝光感動許多人。

原PO在Dcard發文指出，他是一位家境不錯的單親爸爸，兒子則是相當懂事，不但認真念書，國中會考的模擬考成績是5A7+（5科都是A、有7個+），在校排名98名，對於物質慾望也很克制，去年原PO詢問需不需要換手機時，拿著iPhone 5s的兒子竟回應，「爸爸我手機還能用，還不需要換」。

原PO提到，其實他知道兒子手機已經快不行了，只是兒子體諒他工作辛苦，所以才會拒絕他的提議，不過剛好最近是兒子15歲生日，他因此直接到通訊行買了iPhone 14 Pro Max，想著等兒子補習完回到家送上禮物，並勉勵「兒子…你真的很懂事，知道讀書是唯一能翻身的機會，我想獎勵你一台新手機～繼續努力向上吧～」。

對此，許多網友紛紛回應，「暖心的爸爸跟懂事的兒子～」、「祝福你，感覺教育的很好，孩子很懂事，祝你們你們生活越來越幸福」、「加油，小孩一定會很優秀的」、「跟模考會考根本沒關係，孩子惜福不捨換手機，爸爸只是藉這個機會送個本來就會給他的禮物，也勉勵他繼續努力學習，這孩子一定也懂爸爸的用心」。