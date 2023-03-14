雞蛋批發價6日起每台斤上漲3元，創歷史新高漲至55元，藍營戰將謝龍介日前預告缺蛋最嚴重在4月，母親節後才會改善。如今災情不只延燒餐飲業，連連鎖超商都難倖免。粉專「我只是一個政治不正確的學生」分享超商飯糰竟將原本蛋皮換為海苔的畫面，網友驚呼現在竟連液蛋都缺？

台北市遼寧夜市40多年蚵仔煎老店「勝利號」日前在臉書粉專宣布，6日起蚵仔煎沒蛋可加，蛋煎、蛋花湯、滷蛋也無限期停賣，卻遭部分網友出征。國民黨立委王鴻薇對此痛批，缺蛋是商家的錯嗎？告訴顧客沒有商品是商家的錯嗎？都不是，「但是民進黨不准你說，你說了做了就是錯！」於此同時，日式快餐連鎖店品牌SUKIYA同日晚間也宣布，因雞蛋嚴重缺貨，部分使用溫泉蛋的餐點暫停供應。餐飲業斷蛋亂象持續延燒。

如今缺蛋情況連超商飯糰都被波及，粉專「我只是一個政治不正確的學生」今(14日)在臉書分享一張照片，畫面中是一個知名超商的法式蕈菇起司雞排口味「金大口飯糰」包裝，包裝上註明「使用大武山雞蛋」，只見仍是蛋皮包覆飯糰的圖樣上，竟貼上加註寫著「蛋皮暫更改為海苔」。

他寫道：「愛台粉專們都說不缺蛋...」另一粉專「興趣使然的路人」留言說「終於連液蛋都開始缺了嗎？」其他網友也傻眼稱「一定是法式海苔」、「表示大武山雞蛋也缺？」、「太扯了…」、「哥不林們拒買，哈哈」、「ㄟ不是，海苔是大武山的嗎」、「有人不吃海苔吧？圖案沒改？」