澳洲央行狂升息 拖累2月企業信心驟降 22:152023/03/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲2月企業信心大幅下滑，反映澳洲央行持續升息恐影響消費者支出，但企業狀況依然維持穩健，代表經濟依舊保持韌性。根據澳洲國民銀行（NAB）公布，2月企業信心大跌10點，降至負4，企業狀況指數微降1點來到17。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣收升648基點 創逾一周新高 高盛預期Fed下周暫緩升息 《國際金融》銀行股續下殺 歐股早盤大跌 #企業信心 #澳洲央行 #升息 #驟降 #消費者支出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投信海外基金 印度最犀利 04:102023/03/13 投資理財 1分鐘讀財經》美3家銀行大爆雷 他押注Fed救市不升息 08:352023/03/14 財經 鴿鷹對立 央行3月23日升息半碼機率增 04:102023/03/13 財經焦點 高盛改口：Fed下周不會升息 04:102023/03/14 財經要聞 金融風暴恐慌黃金需求增溫 金銀ETF勁揚3～6％ 13:212023/03/13 財經 《國際經濟》比高盛更大膽 野村率先喊：聯準會3月降息 10:382023/03/14 財經 《國際金融》美金融業壓力山大 高盛看3月利率：1碼都不升 12:282023/03/13 財經 信義展店趨緩 二建案籌備推案 04:102023/03/14 證券．權證 美元指數回軟 新台幣強彈 04:102023/03/14 財經要聞 操盤心法－台股高檔震盪 留意財報與美鷹派升息 04:102023/03/14 證券．權證 變數增加 紡纖廠H2趨向保守 04:102023/03/13 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－Fed出鷹招 美元長線偏多 04:102023/03/13 證券．權證 多重資產基金 抗波動利器 04:102023/03/13 投資理財 《國際金融》估今年不再升息 印尼利率見頂 11:182023/03/14 財經 矽谷銀風暴 美Fed陷通膨放飛與金融維穩兩難 14:512023/03/14 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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