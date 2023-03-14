每個人擇偶條件不同，甚至有女生認為理想男生要「不菸不酒不賭不嫖不課金」，就有網友上網發問，「男生玩手遊是否等於不上進」，引起眾人正反議論，也有人點出關鍵點其實很現實。

一名網友在PTT女板發問，如果一個男生總是在空閒時間打手遊，而不是進行有益身心的運動或看書，「妳會不會嫌他不夠上進？」

貼文引起熱議，有人認為打手遊是浪費時間，「對啊，不然勒」、「蠻墮落的，整天玩手機就是為了玩而玩」、「現在很多女生都是斜槓經營各項事業，反觀打手遊台男」、「難道不該看其他東西嗎」。

另一派網友則覺得無傷大雅，「打遊戲可以舒緩身心跟上不上進沒關係」、「最近每天都會花半至一小時玩手遊，我覺得心情會比較好」、「女的追劇不也一樣」、「沒有玩到廢寢忘食就還好吧」。

還有人點出最大關鍵，就是男生有沒有錢，「一堆身價破10億的每天玩手遊」、「有錢人玩手錶、玩古董、玩高爾夫球，會說不上進嗎」、「夠有錢沒人會講什麼」、「看他賺多少，我有朋友月入百萬一樣玩手遊」、「錢的多寡才是最終的答案所在」。