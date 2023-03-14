美國聯合航空示警本季恐虧損 22:152023/03/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯合航空預估本季可能陷入虧損，主要因為與機師工會的潛在協議恐推高成本，以及旅遊趨勢減弱。聯航預估本季調整後每股損失1至0.6美元，相較於前次預估的每股盈餘0.5至1美元，不過市場仍預期該季有每股盈餘0.64美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自墨入美烏克蘭人 拜登政府延長合法居留時間 中國挑戰進逼 美編列8420億美元國防預算創新高 經典賽》神鱒開炮 美國隊「第一局打9分」扣倒加拿大 #本季 #美國 #聯合航空 #每股盈餘 #虧損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時論廣場》疑美論 綠營最新扣帽戲碼（黎家維） 19:112023/03/14 時論廣場 時論廣場》「中國治世」悄然浮現（石齊平） 18:412023/03/14 時論廣場 《觀光股》柏文擬超額配息約1.55元 續拓點拚成長 07:582023/03/14 財經 歐盟執委會主席：應避免經濟依賴中國 但非脫鉤 10:412023/03/14 國際 雲品國際轉虧為盈 擬配1.3元現金股利 15:302023/03/14 財經 聯發國際2022年獲利創高 配發股利6.5元配發率逾九成 15:222023/03/14 財經 屏東聖誕節活動 贏得美國繆思設計金獎 15:292023/03/14 寶島 名家觀點》廖崢嶸：美國對華經貿遏壓造成嚴重自傷 09:552023/03/14 兩岸 墨西哥棒打美國 澳洲首闖8強 04:102023/03/14 運動天地 美國人來整形被綁架槍殺 墨西哥：我們比美國安全 11:282023/03/14 國際 英安全報告劍指中俄 陸專家：迎合美國戰略目標 10:572023/03/14 兩岸 名家觀點》張頤武：《媽的多重宇宙》獲獎 奧斯卡更「美國」了 11:332023/03/14 兩岸 防疫險重創！和泰車去年每股大虧35.39元 仍配2.2元股利 19:062023/03/14 財經 美前國安顧問毀台半導體說 尹啟銘：重要是人才非設備 20:302023/03/14 財經 《航運股》捷迅2022年每股盈餘16.68元創高 市況這樣看 17:192023/03/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。