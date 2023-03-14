美國聯合航空預估本季可能陷入虧損，主要因為與機師工會的潛在協議恐推高成本，以及旅遊趨勢減弱。聯航預估本季調整後每股損失1至0.6美元，相較於前次預估的每股盈餘0.5至1美元，不過市場仍預期該季有每股盈餘0.64美元。