香港巨星梁朝偉在影壇擁有非凡成就，憑藉精湛演技和俊俏外型，出道後很快獲得無數獎項肯定，除了在亞洲地區，他更紅到海外，曾拿下坎城影展的影帝寶座，近年他在漫威系列電影《尚氣》中飾演文武，充滿魅力的表現擄獲許多粉絲芳心；近日梁朝偉出席亞洲電影大獎，與成龍等人留下合影，掀起網友熱議。

香港女星蔡卓妍曬出與天王們的合照，照片中蔡卓妍一身粉色套裝於畫面中央，身旁是張學友半蹲著，還有成龍、張家輝、梁朝偉、劉德華，幾乎集齊香港一半的天王人物，蔡卓妍寫下「史上最強合照」，更透露她表面很淡定，其實心中很激動。

香港女星蔡卓妍曬出與天王們的合照。（圖／choisaaaa Instagram）

網友看到後表示：「好傢伙 坐了香港電影的半壁江山」、「再來個郭富城和黎明就好了」、「爺青回系列」、「都是帥哥」、「香港大佬」、「時代的眼淚啊」、「劉德華好年輕」、「港圈含金量最高的合影之一」、「這才是真正的五大頂流」。

第十六屆亞洲電影大獎頒獎典禮12日晚間舉行，許多香港明星出席活動，梁朝偉以電影《風再起時》拿下影帝獎座，頒獎人正是他的老婆劉嘉玲，當時劉嘉玲在台上說：「喔我的天哈哈哈，這個名字好難念，Tony梁朝偉。」由劉嘉玲頒獎給丈夫，這樣的同框意義重大，成為活動的經典畫面。影后寶座則由湯唯拿下，只可惜她因為腰傷無法出席，由同片演員朴海日代領，這也是電影《色戒》的男女主角第一次雙雙在同場合拿下影帝影后，許多觀眾為湯唯無法到場感到可惜。