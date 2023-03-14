蘇姓電梯維修師2021年間未遵守維修規定，誤踢到扳手，扳手急墜下樓，砸中剛好抬頭看的王姓同事，扳手硬生扎進王男頭部，新北地檢署依過失重傷害起訴蘇男。（蔡雯如攝）

新北市土城區清水路某社區2021年7月間找技師維修電梯，未料蘇姓維修師未遵守電梯不得同時高低作業的規定，在電梯井22、24樓機房搬運鋼索時，誤碰到扳手，扳手急墜下樓，當時在13至14樓工作的王姓技師剛好抬頭查看，扳手硬生扎進他的頭部，所幸緊急開刀救回一命。新北地檢署依過失重傷害起訴蘇男。

檢方調查，蘇男和王男當天10時許在社區維修，蘇男明知升降機安全作業時，嚴禁「高低作業」，且預防有物品掉落，應該將機房樓層洞口封住，卻疏於注意，在高樓層機房搬運鋼索，蘇男搬運物品時不慎踢到放在地上的扳手。

扳手僅重200公克，但瞬間從機房孔洞掉落，重力加速度下卻成為致命武器，王男此時聽聞聲響抬頭查看，卻被急墜10樓的扳手砸中，扳手插進他左側大腦，雖然及時就醫搶回一命，仍造成右側肢體癱瘓。

王男傷癒後對蘇男提告，他指控，當時會抬頭是因為蘇男大喊「幹」，蘇男則辯稱，當時僅有搬運物品，但沒有移動地上物品，也沒有看到扳手，且有跟蘇男告知要搬運東西上去，期間也沒有發出幹的聲音，不過檢方認定，蘇男未依規定操作，依過失致重傷害罪起訴。