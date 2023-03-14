國民黨立委賴士葆。(本報資料照)

核二廠2號機今天除役，國民黨立委賴士葆今天大歎我國的能源政策因為被民進黨「2025非核家園」黨綱綁架，沒有理性探討的間，未來每年就是幾千億黑洞要填補，蔡政府成了缺電國家隊，相較很多國家開始擁抱乾淨又低成本的核能，台灣的核能政策卻被民進黨的神主牌羈絆，因此反其道而行，只能用人民的錢補貼台電財務黑洞，還要漲電價，印證錯誤的政策比貪汙更可怕。

賴士葆在臉書發文說，電力不僅關乎國家的能源政策，更關乎市井小民的家庭用電，然而這麼嚴肅又接地氣的公共議題在台灣竟沒有理性探討的空間，因為被民進黨非核的黨綱綁架。人是活的，黨綱是死的，卻是不能調整，台灣人要用電就必須為實踐民進黨黨綱背負沉重出代價，合理嗎？

他說，今天核二廠2號機除役，每年會損失幾百億，加上原來的核一及未來核三全部除役，每年的損失就是幾千億黑洞要填補。經濟部長王美花說台電不能倒，過去蔡政府用凍漲來因應，其實是用納稅人的錢來補貼。蔡政府再三保證台灣不缺電，這個不缺電要付上很大的代價，包括再生能源成本比核電貴三倍以上，以及帶來更多的汙染，因為再生能源不足，廢了核電只能更多火力發電和天然氣增加碳排，犧牲民眾的健康。

賴士葆指出，2011年日本福島核災事件帶動世界反核的浪潮，但12年過去，國際對核能的趨勢已經轉變。去年歐洲議會正式認定核能為綠能，比利時延役核電廠10年、德國非核家園延1年、法國要加蓋14座核電廠，中東歐的波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞等國擴建核電廠。至於日本在10年內將核能占比從5％提高到22％，南韓在2030年核電要提高到32％，反核的美國加州也在去年將核電廠延役到2030年。

賴士葆強調，2050淨零碳排是全球的共識，又加上俄烏戰爭激化能源搶奪戰，很多國家開始擁抱乾淨又低成本的核能。看看世界對核能的轉向，想想台灣的核能政策反其道而行，只因為被民進黨的神主牌羈絆，用人民的錢補貼台電虧損的財務黑洞，又要漲電價，印證錯誤的政策比貪汙更可怕！