排除波動性較大的能源與食品後，2月核心CPI月增0.5％，高於1月與市場預期的0.4％增幅。年增率方面，2月核心CPI年增5.5％，略低於1月的5.6％增幅，符合市場預期，此為連五月下滑並改寫2021年12月以來最低。
美國2月CPI年增6％ 符合市場預期
美國勞工部14日公布，2月消費者物價指數（CPI）月增0.4％，低於1月的0.5％增幅，符合市場預期。2月CPI年增6％，低於1月的年增6.4％、符合預期，此為連八月降溫，並降至2021年9月以來最低水平，顯示美國通膨確實降溫。
美國勞工部14日公布，2月消費者物價指數（CPI）月增0.4％，低於1月的0.5％增幅，符合市場預期。2月CPI年增6％，低於1月的年增6.4％、符合預期，此為連八月降溫，並降至2021年9月以來最低水平，顯示美國通膨確實降溫。
排除波動性較大的能源與食品後，2月核心CPI月增0.5％，高於1月與市場預期的0.4％增幅。年增率方面，2月核心CPI年增5.5％，略低於1月的5.6％增幅，符合市場預期，此為連五月下滑並改寫2021年12月以來最低。
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