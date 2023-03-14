排除波動性較大的能源與食品後，2月核心CPI月增0.5％，高於1月與市場預期的0.4％增幅。年增率方面，2月核心CPI年增5.5％，略低於1月的5.6％增幅，符合市場預期，此為連五月下滑並改寫2021年12月以來最低。