福斯財務長安特利茲（Arno Antlitz）表示：「我們的財力雄厚，足以讓公司在困難經濟環境中持續投資提升電動化及數位化。」

福斯日前公布去年全年營業獲利成長13％至225億歐元。雖然去年福斯整體交車量下滑7％至830萬台，但電動車交車量成長26％，其中中國電動車量成長68％。

去年福斯汽車事業現金流48億歐元雖較前年的86億歐元大幅縮水，但福斯14日強調這是因為去年供應鏈問題迫使公司投入大量資本，今年情況可望大幅好轉，才讓福斯提出上述5年投資計畫。