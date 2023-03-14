福斯財務長安特利茲（Arno Antlitz）表示：「我們的財力雄厚，足以讓公司在困難經濟環境中持續投資提升電動化及數位化。」
福斯日前公布去年全年營業獲利成長13％至225億歐元。雖然去年福斯整體交車量下滑7％至830萬台，但電動車交車量成長26％，其中中國電動車量成長68％。
去年福斯汽車事業現金流48億歐元雖較前年的86億歐元大幅縮水，但福斯14日強調這是因為去年供應鏈問題迫使公司投入大量資本，今年情況可望大幅好轉，才讓福斯提出上述5年投資計畫。
福斯汽車14日宣布未來5年內將投資1,800億歐元（約1,932億美元）拓展北美及中國市場，且這筆資金將有超過三分之二投入數位化及電動車。
福斯財務長安特利茲（Arno Antlitz）表示：「我們的財力雄厚，足以讓公司在困難經濟環境中持續投資提升電動化及數位化。」
福斯日前公布去年全年營業獲利成長13％至225億歐元。雖然去年福斯整體交車量下滑7％至830萬台，但電動車交車量成長26％，其中中國電動車量成長68％。
去年福斯汽車事業現金流48億歐元雖較前年的86億歐元大幅縮水，但福斯14日強調這是因為去年供應鏈問題迫使公司投入大量資本，今年情況可望大幅好轉，才讓福斯提出上述5年投資計畫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。