澳門中區1處賓館內，有1名45歲女子在出租的房間內提供按摩與賣淫服務，但女子被人發現時倒臥在浴室，頭骨嚴重碎裂，疑似遭人持鈍器敲擊，導致頭部大量失血身亡，澳門警方逮捕1名45歲涉案男子，男子遭逮時坦承涉案，並宣稱因遭到按摩女出言侮辱，而「一時衝動」殺害對方，經警方調查後，男子疑預謀犯案，並依加重殺人罪與竊盜罪將男子送辦。

綜合陸媒報導，12日澳門警方接到一起報案，中區1間賓館內有女子倒臥在浴室內，頭部大量出血，左邊骨頭有開放性傷口，頭骨嚴重碎裂，疑遭人多次用鈍器敲擊，且浴室牆壁有多處見且的血跡，並有清理過的痕跡。

據澳門警方表示，受害女子45歲，是大陸籍居住在澳門，提供按摩、賣淫服務，而1名45歲涉案男子，大陸籍香港居民，遭澳門警方逮捕，該男子從3月份入境澳門，但一直在公園、荒廢的商場流浪，男子12日被逮後也坦承涉案，並表示女子提供性服務期間，出言侮辱他，導致他一時衝動持硬物攻擊女子。

經澳門警方調查發現，男子在10日晚間9時許，提手提包進入女子房間，並在30分鐘後離開，疑似在接受性服務後犯案，男子行兇後，還帶走枕頭、女子手機、手提包包、行李箱，而男子拿著行李箱離開的畫面，也被監視攝影機拍下，行李箱疑似沒關好，還露出裡面藏著1顆枕頭。

澳門警方也表示，男子行兇後，在澳門多去徘徊，9次出入不同的大樓，疑似企圖逃避追查以及藏匿證物，目前澳門警方僅找回枕頭，女子的手機與行兇的利器尚未尋獲，澳門警方也質疑男子「一時衝動」殺害女子的理由，而會持續調查動機與事實，並依加重殺人罪與竊盜罪將男子送辦。