超模奚夢瑤外型亮眼、身材高挑，2019年嫁給已故賭王何鴻燊之子何猷君，生下1子1女後，已逐漸淡出演藝圈，但仍常在社群分享近況，13日傳出她懷上第三胎的好消息，對此，奚夢瑤以7字親自給出答案。

奚夢瑤2019年接受何猷君求婚，就被發現小腹微微凸起，疑似帶球出嫁，但雙方皆未有過回應，倒是婆婆梁安琪在受訪時說過「很難說，你也知道我兒子很神秘，經常給我驚喜」，後來同年10月即產下何家第五代長孫Ronaldo，又隔了2年再產下一女Romee，湊成一個「好」字，之後她迅速回復身材，絲毫看不出是2寶媽。

奚夢瑤穿這套紫色裹胸禮服，被猜測是懷孕。(圖/奚夢瑤 IG)

而日前奚夢瑤出席朋友的婚宴，在現場除了與老公何猷君拍照，也和小姑何超欣對鏡自拍，讓全身狀態都入鏡，只見她身穿紫色裹胸禮服，露出優美鎖骨跟直角肩，卻被發現小腹疑似凸起，畫面曝光後，引起網友瘋猜：「妳又懷孕啦？」、「三胎嗎？恭喜小奚？」、「肚子又大了，不會是三胎吧？」對此，她大方給出答覆：「謝謝關心，沒有哦」，直接破除懷孕揣測。

奚夢瑤其實從外觀上看，身材變化不大。(圖/奚夢瑤 IG)

奚夢瑤去年12月跟老公何猷君飛往卡達看世足賽，那時身穿黑色帽T跟黑褲，跟何猷君同框合照，可清楚看到全身的身材，而這幾個月下來，她也分享多張時尚活動精修照，身材變化其實不大，如今卻傳出第三胎，有港媒報導指應是因為長裙的裙擺較為寬鬆，才會引發誤會。