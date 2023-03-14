Aramco要長期提升石油產能，讓2027年的每天產油量從目前1,150萬桶增加至1,300萬桶。因此今年資本支出將從去年376億美元，大增至450億到550億美元區間，以此中間值計算，金額年增33％。

由於全球煉油業產能也停滯不前，因此Aramco要在中國興建一座重大煉油廠來提高其煉油產能。

花旗分析師賽姆（Alastair Syme）說，目前全球石油業看起來不是前景讓人太恐懼，就是投資機會並不多，因此Aramco要擴大投資的舉動就備受關注，尤其想知道其今年要如何投資去開發油田和增加產量。

許多民營油商因前景不明和減碳成大勢所趨，紛紛縮小支出和削減產油量。部份美國油商警告，由於能源業要轉型至潔淨能源而減少石化燃料需求，和部份重要油產區仍有龐大蘊藏量要消化，業界很難增加產能而可能讓未來幾年產油量持平。

能源資訊局（EIA）預估今年美國每天產油量可能增加5％至1,240萬桶。但部份專家認為增幅沒那麼多，而且美國油商今年支出金額可能增加10％到20％區間原因，是受成本高漲影響而非投資增加所致。

頁岩油商Pioneer Natural Resources執行長雪菲爾德（Scott Sheffield）認為未來25年，沙國、阿聯和科威特等三大產油國將主導油市。

儘管全球正能源轉型，但沙國仍預期未來數十年石油需求強勁而繼續投資。油市出現國進民退，外界預期Aramco等產油國的國營油商的石化燃料市占率不斷增加，讓投資人尤其散戶更難投資石油業。