韓國男團「EXO」下月將舉行粉絲見面會慶祝出道11週年，成員KAI搶先於本月發行時隔1年4個月的個人新輯，與粉絲相見。有別於2兩張作品多以R＆B風格為主，這次新專輯《Rover》收錄Dance、Hip hop、R＆B與Pop等風格歌曲，也有首次嘗試的音樂類型，展現KAI多樣的音樂色彩，專輯發行後即攻佔40國iTunes專輯排行榜冠軍。

對於時隔1年多的回歸，KAI表示相比於籌備時會有的擔憂與苦惱，這次只感受到幸福和快樂，感覺特別不同，也將正向的情感融入專輯中，希望能傳達給聽眾。並說道自己能成為發行3張專輯的歌手都是託粉絲的福，所有的原動力都是為了粉絲，深情向粉絲告白感謝心意。也提到成員們聽過專輯後都非常喜歡，直說很適合自己、很帥氣，分享成員的反應。

主打歌〈Rover〉原曲為保加利亞歌手DARA的〈Mr. Rover〉， 以KAI獨特的色彩重新詮釋，歌曲結合808貝斯與馬林巴木琴等多種打擊樂器節奏感十足，講述擺脫束縛自身的視線，自在生活的浪客故事。KAI直言初次聽到歌曲的瞬間就喜歡到定為主打，同時開始思考如何加入自己的色彩，是首令其更加成長的歌曲，又說道該曲強烈又有點冷酷，還帶有些許性感，因為自己喜歡新穎有趣的嘗試，所以至今發行的3首主打歌曲毫無共同點，以後也會繼續展現多種面貌。

前2次發片都在直播中落淚的KAI，淚腺又再度失守，還是專輯發售前直播中讀取粉絲信件的環節，環節前KAI還說自從上次落淚後就沒再哭過，信誓旦旦地放話絕不會哭，沒想此次製作組準備的竟是粉絲錄製的語音訊息，毫無防備之下聽著粉絲訊息，不同年紀、國籍的粉絲齊喊自己名字，KAI最終仍流下男兒淚，辯稱自己是因節目接近尾聲時情感較為豐沛敏感，還假裝耍脾氣不進行收尾，在在可見重視粉絲之心。

發片隔天恰逢白色情人節，KAI特地錄製影片傳達情人節祝福，羞喊EXO-L是他的天使，撒嬌要粉絲多多支持專輯，表現出與舞台上帥氣模樣截然相反的可愛面貌。KAI第三張迷你專輯《Rover》已在台數位發行，