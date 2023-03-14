北市一名林姓女子去年受疫情影響失業經濟狀況不穩，順手牽羊偷走潘姓騎士掛在機車上的餐點，慘依竊盜罪移送法辦。但台北地院法官認為，判罰最低罰金1千元對於林女仍過重，考量其認罪，最終判免刑。可上訴。

判決書指出，林姓女子2022年8月25日晚間行經一間超商外頭，發現潘姓騎士的機車上頭掛著價值299元的丼飯，竟趁著騎士不注意之際，順手偷走餐點後吃下肚，直到騎士發覺餐點不見報警處理，警方調閱監視器後，循線逮捕林女。

林女接受偵訊時，坦承犯行，稱自己受疫情影響失業許久，經濟狀況不好，當日實在太飢餓，才會臨時起意偷走騎士的餐點，全案經由檢察官偵結，依竊盜罪將林女提起公訴。

台北地院審理時，法官發現林女才於去年6月間因偷竊他人餐點，獲檢察官不起訴處分，這次雖再度犯案，但考量林女是因飢餓才犯罪，也有意與騎士達成和解，若處以竊盜罪最低罰金1千元仍會對林女的生活造成負擔，經酌情後，認為林女透過此次審理過程會學到教訓，改過自新，故判決免刑，可上訴。