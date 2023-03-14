真的是糗爆了！一名女網友表示，日前她去某間SPA會館時，擔心頭髮會沾到按摩精油，特地戴上浴帽，沒想到芳療師見狀趕緊制止她，直到按摩結束後她才突然驚覺，原來自己剛剛戴在頭上的是紙內褲，一度以為上面的2個開口，是為了綁包包頭的女生所做的特別設計款。貼文一出，讓許多網友不禁嘴角失守，不過也有人好奇發問，「咦！那下面穿什麼呢？」

原PO昨（13）日在《匿名公社》發文表示，自己首次去某間高級SPA會館體驗，沖完澡到烤箱待了一下子，就穿上浴袍跟隨芳療師進入小房間，而為了避免頭髮沾到按摩精油，她從口袋掏出店家提供的浴帽戴上，這時芳療師明顯愣了一下，連忙幫她取下，並表示會用毛巾包住頭髮。

按摩結束後，原PO在前前往沖澡的途中，發現其他人戴著透明浴帽，但她剛剛戴的卻是白色浴帽，原PO摸摸口袋，發現還有一頂全新的浴帽，驚呼：「哇X！所以我剛剛是把紙內褲套在頭上嗎？」這時她才意識到，剛剛套在頭上的「浴帽」材質有些奇怪，且左右開了2個大洞，她還以為是為了包包頭特別設計的款式，直說：「難怪剛剛芳療師傻眼」。

貼文曝光後，讓眾網友笑翻，紛紛留言，「咦？那這樣下面穿什麼呢」、「店員素質很高啊，沒有大笑真的厲害」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「幸好沒拉下來套到下巴」、「這事我同事也幹過，我在隔壁笑翻」、「芳療師下班後聚餐：欸我跟你說！今天超好笑」。