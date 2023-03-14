因應中國在印太地區擴建軍力，美英澳2021年締結「AUKUS安全協議」，三國領導人13日聚首美國聖地牙哥，公布籌措18個月、為澳洲打造核動力潛艦的計畫細節。根據協議，三方開發的新型潛艦「SSN-AUKUS」將由英澳聯合生產、部署，美國則是65年來首度分享潛艦核心技術，此前只曾授與英國。美國總統拜登表示，這項計畫將有助澳洲在南海等水域與中國艦艇對峙，但他5度強調，澳洲核潛艦「不配備核武」，三國致力鞏固《核武禁擴條約》。

拜登與英國首相蘇納克、澳洲總理艾班尼斯13日在聖地牙哥海軍洛瑪角海軍基地（NBPL）舉行儀式。拜登說，三人身後聳立的是維吉尼亞級（Virginia class）潛艦密蘇里號（USS Missouri），而洛杉磯級（Los Angeles class）阿什維爾號（USS Asheville）正準備停靠西澳洲首府伯斯。他表示，經美國國會批准，美國將在2030年代初向澳洲出售3艘維吉尼亞級潛艦，有需要時可再添購2艘，但「終極目標」是助澳洲打造名為「SSN-AUKUS」的新型潛艦。

由於北京持續批評AUKUS這項計畫刺激軍備競賽，構成核擴散風險，拜登在發言中5度申明涉及計畫的潛艦「不配備核武」。「說得更確切，我想從一開始就讓每個人都清楚，這些潛艦是以核推動、不配備核武。他們是以核推動、不配備核武。」他強調，澳洲不會生產潛艦所需核燃料。

《紐約時報》報導，坎培拉官員13日透露，澳洲預計在這項計畫上花費1780億至2450億美元（約新台幣5.44兆至7.48兆元），這是澳洲有史以來最大筆的國防投資。艾班尼斯說：「我的政府決心投資我們的國防能力。我們也決心投入區域關係以促進安全。」他表示，澳洲皇家海軍已派員赴美受訓，「我可以自豪地保證，總統（拜登）先生，他們都在班上排名前30％。」艾班尼斯也強調，澳洲將持續遵守《核武禁擴條約》與《拉羅東加條約》。

首次以首相身份訪美的蘇納克指出，過去18個月「我們面臨的挑戰有增無減。俄國非法入侵烏克蘭、中國日益強硬與北韓破壞穩定的行為，都讓世界充滿危險、混亂和分裂」。他稱AUKUS為「強有力的夥伴關係」，「這是第一次，3支潛艦艦隊在大西洋和太平洋上同行，讓我們的海洋在未來數十年維持自由、開放與繁榮。」

蘇納克同時宣布，英國未來2年將投入50億英鎊（約新台幣1858億元）國防支出，將預算增加到國內生產毛額（GDP）的2.25％左右，以強化英國的核實力並填補彈藥庫存。