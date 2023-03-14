國揚今天董事會並訂6月13日召開股東會，並進行董事改選。
據國揚今天公告的2022年度合併財報，全年合併營收為39.54億元，營業毛利為7.84億元，營業利益2.79億元，稅前盈餘5.53億元，稅後純益4.86億元，每股稅後純益為1.28元。
國揚（2505）今（14）日召開董事會，通過2022年度合併財報，去年為新案完工交屋的空窗期，因此營收、稅後純益及EPS同步下降，獲利來源靠餘屋銷售、及轉投資事業漢神百貨等公司所挹注；累計全年稅後純益4.86億元、EPS為1.28元，雙雙為近3年最低，不予配發股利。
國揚今天董事會並訂6月13日召開股東會，並進行董事改選。
據國揚今天公告的2022年度合併財報，全年合併營收為39.54億元，營業毛利為7.84億元，營業利益2.79億元，稅前盈餘5.53億元，稅後純益4.86億元，每股稅後純益為1.28元。
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