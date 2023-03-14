國揚今天董事會並訂6月13日召開股東會，並進行董事改選。

據國揚今天公告的2022年度合併財報，全年合併營收為39.54億元，營業毛利為7.84億元，營業利益2.79億元，稅前盈餘5.53億元，稅後純益4.86億元，每股稅後純益為1.28元。

國票金去年EPS 0.41元 不派股利
國光生去年EPS 0.68元 不分派股利
聚陽2022年EPS 14.53元 配14.5元現金股利
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