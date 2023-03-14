安信建築經理公司總經理張峰榮今(14)日表示，全全觀光旅館受疫情影響，家數、房間數明顯銳減，據觀光局資料統計，2022年比這波高峰2018年相比，都減少逾2成，另外中小型飯店業者退場者更不計其數，如何轉型、活化資產成為業者共同課題。

張峰榮表示，疫情重創各國觀光旅遊業，雖近國旅商機近兩年蓬勃發展，但老舊的中小型旅館考量其競爭力較弱，可獲商機有限，多數選擇轉售變現；實際上老飯店可塑性非常高，並非只有求售套現一途，重建不僅可活化資產，更可讓價值大幅攀升。

張峰榮指出，一般認為只有住宅才能改建，其實不然，統計顯示，自2019年至2022年的最近4年，台北市有超過20間、屋齡超過30年以上的老飯店，申請危老重建，並已獲核准取得容積獎勵。

早期旅館飯店因開發較早，往往位於都會區精華地段，周邊新建住宅供給量不多，一旦改建為住宅，大多會締造新高價。

張峰榮表示，例如台北市南京東路四段的「台北馥敦飯店南京館」來說，已改建為酒店式公寓的「鐫萃」，是全國首件飯店危老個案，近一年實價登錄成交價約每坪156~158萬元，創下南京東路單價新高，諸多利多吸引老飯店業者考慮資產活化，期望以長期佈局的角度作為新營運方針、創造更多價值。

張峰榮表示，內政部預計將祭出預鑄工法最高5％容積獎勵，所以現在飯店若採危老重建仍有極高利基，飯店業者不妨趁此時重建，重建後無論新建為飯店、商辦或住宅，都能有效提高資產價值與收益。

至於限貸令緊箍咒雖未解除，但都更、危老等老屋重建並不受限貸令影響，銀行核貸意願仍高，坊間部份重建案遭到拒貸，大多是準備文件不足、和不熟悉相關流程所致。