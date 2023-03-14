美國通貨膨脹預計仍持續升溫，2月份的消費者物價指數（CPI）同比增長了6%，進一步複雜化了美聯儲（FED）的未來的路線，因為美聯儲正在應對3家銀行接連倒閉所帶來的衝擊，以及更廣泛的金融穩定問題。許多專家分析認為，去年激進的升息幅度，也是造成矽谷銀行（SVB）倒閉的原因之一。

據英國《財經時報》（Financial Times）14日報導，美國勞工統計局在東部時間週二上午8:30公佈2月份消費者物價指數，這是美聯儲的一個棘手時刻。在上週五（10）突然破產的矽谷銀行倒閉後，美聯儲在周日（12）晚間不得不介入以控制局勢。

Overall US CPI moved down to 6.0% in February, the 8th consecutive decline in the YoY rate of inflation and the lowest level since September 2021.



US Core CPI (ex-Food/Energy) moved down to 5.5%, the 5th consecutive decline in the YoY rate & the lowest level since November 2021. pic.twitter.com/gA8ghn67dM — Charlie Bilello (@charliebilello) March 14, 2023

年增漲6%，美國2月消費者物價指數（CPI）年增6%，低於1月的6.4%，但仍處於高位。在排除食品和能源價格波動後，「核心」（Core）消費者物價指數預計從上個月開始再次上升0.4％，這將導致年增率達5.5% 1月份，核心消費者物價指數的年增率為5.6％。

The latest CPI 📈 numbers are in and it’s more BAD news for American families. CPI +6%❗️



Transportation: +14.6%

Gas Utilities: +14.3%

Electricity: +12.9%

Food at home: +10.2%

Fuel Oil: +9.2%

Food away from home: +8.4%

Shelter: +8.1%

New Cars: +5.8%



Spoiler Alert 🚨 we won’t… https://t.co/2y89KsN64u — Wesley Hunt (@WesleyHuntTX) March 14, 2023

在一個震撼週末裡，沒有買家出現來收購這家陷入困境的銀行，此時此刻聯邦存款保險公司（FDIC）已經接管了這家銀行，政府當局趕在週一（13）亞洲市場開盤前匆忙籌措紓困計劃。不僅矽谷銀行和標誌銀行（Signature Bank）的存款得到了全額保證，美聯儲還推出了一個新的貸款計劃，以確保「銀行有能力滿足所有存戶的需求。」

所謂的銀行期限資金計劃得到了財政部250億美元（近新台幣7632億）的支持，並程諾供抵押品，包括美國國債和其它「符合資格的資產」，並以票面價值評估的貸款，期限長達一年。儘管採取了這些措施，但第一共和銀行（First Republic Bank）和其他外界認為容易受到骨牌效應影響的銀行股票仍然在週一（13）大幅落下。

🚨#BREAKING: Banking stocks plummet in premarket trade:



- First Republic Bank: -65%

- Western Alliance Bancorp: -64%

- PacWest Bancorp: -42%

- Charles Schwab: -7% pic.twitter.com/iPEbeE58c4 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 13, 2023

在這樣的背景下，投資者和經濟學家快速改變了美聯儲未來路線的展望。就在上週，美聯儲才正考慮加快升息步伐，原本預計將於3月21日至22日的會議上選擇半點的加息。

然而，在銀行破產事件發生前，主席鮑爾（Jay Powell）在本月初在國會發言時表示，如果數據顯示經濟動能持續回升，美聯儲將更積極地採取升息措施。他同時警告說，美聯儲貨幣緊縮行動的終點，也就是所謂的終端利率，可能需要高於大多數官員在2022年底預估的5.1%。

鮑爾表示，通脹報告會是他關注，以確定下一次升息幅度大小的一系列重要數據之一。美聯儲已經在2月份把加息步伐調整回更傳統的每次0.25點，而去年曾經實行過多次0.5點和0.75點的加息幅度。

但在銀行破產事件之後，華爾街對於美聯儲是否會繼續實行每次加息0.25點或放棄加息意見分歧。終端利率的預期也已被下調，曾一度超過5.5%。在短短一年內，美聯儲把基準政策利率從接近零提高到接近4.75%，這是一個歷史上非常激進的方案，許多人認為，這也在一定程度上導致了矽谷銀行的破產。因為矽谷銀行持有長期固定利率的債券，難以預防利率上升所帶來的衝擊。