烏克蘭的梅利托波爾 (Melitopol)市長菲德羅夫(Ivan Fedorov)表示，俄羅斯瓦格納傭兵團(Wagner Group)正在該市招募當地居民加入俄軍，以加入慘烈異常的巴赫穆特(Bakhmut)攻防戰。

耶路撒冷郵報(Jerusalem Post)報導，菲德羅夫說，瓦格納提出的待遇是每個月向梅利托波爾居民支付 20萬盧布(約8萬元新台幣）。他說「根據留在淪陷城市梅利托波爾居民的說法，他們收到了瓦格納兵團的邀請信。」

梅利托波爾位在札波羅熱州南部，是該州的第2大城，僅次於州首府札波羅熱。該市地位重要，主要公路通往赫爾松(Kherson)與克里米亞，是重要的交通樞鈕，因此當俄軍於去年2月24日發動戰爭後，南路軍的主要目標就是梅利托波爾，俄軍於 3月1日成功佔領。

烏軍正在準備春季反攻，其中一個計劃就是集結大軍，從札波羅熱出發，攻打梅利托波爾，假如成功拿下，俄軍將會喪失對赫爾松全境，以及克里米亞的控制權。因此，俄軍不應該從此處抽調人力去巴赫穆特。但他們是徵求當地人加入瓦格納軍，或許俄軍認為當地人對俄軍的忠誠度足夠。

3月13日，烏克蘭地面部隊指揮官謝爾斯基上將(Oleksandr Syrskyi)再次提及巴赫穆特周圍的戰況。他說：「巴赫穆特情勢困難，瓦格納部隊幾乎包圍了該鎮。」

烏克蘭總統澤倫斯基強調，守衛巴赫穆特是相當重要的，一但該鎮被俄軍佔領，那麼烏克蘭東部其他重要的據點都會面臨危險。因此，在與各個高級軍事指揮官開會後，所有人都同意繼續堅守巴赫穆特。

烏克蘭軍方發言人表示，在巴赫穆特戰役的 24 小時內，他們發動了16次進攻，皆已被擊退，在戰鬥過程中，221 名敵人被打死，314 人不同程度受傷。