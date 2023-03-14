美國與菲律賓的官員周二宣布，菲律賓和美國將在4月進行最大規模的聯合軍事演習，並稱尋求對抗中國在該地區日益增長的影響力。澳大利亞可能也會參加這一次聯合軍演。

《法國國際廣播》引述菲律賓軍方報告稱，這次演習被命名為巴里卡丹（Balikatan），在菲律賓語意為 「並肩作戰」。這是菲律賓與美國戰鬥準備的一部分。演習訂於4月11日至28日舉行，將包括首次在南海的實彈射擊，和對台灣以南近300公里的菲律賓小島模擬防禦。

Balikatan 2023: Philippine defense officials say that the country's upcoming military exercises with the U.S. will be the largest ever. pic.twitter.com/rNAfUVIMEe — TaiwanPlus (@taiwanplusnews) February 16, 2023

菲律賓軍方表示，這次演習將涉及17680名士兵（約12000名美國軍人、5000名菲律賓軍人以及111名澳大利亞軍人），大約是2022年的2倍。另一位美國官員則證實了上述的參演人數。

報導說，北京在台灣問題上不斷加劇緊張局勢，同時也及在南海島礁建造的新基地並加強武裝，這使得華盛頓和馬尼拉在共同防禦條約下持續鞏固雙方的夥伴關係。菲律賓軍方表示，菲軍與美軍的護衛艦將首次從馬尼拉以北的桑巴勒斯省水域向南海實彈射擊，這與過去實彈演習是在陸地上進行有很大的不同。

US Air Force F-22A Raptor landed in Clark Air Base, Clark, Pampanga, Philippines. Likely to be involved in the upcoming 2023 Balikatan Exercises.



Photo Source: Adrian Ballesteros pic.twitter.com/DwbJO5PHcP — Philippine Defense Forum (@TheTV46845345) March 14, 2023

報導說，菲律賓與美國還將在西部的巴拉望島進行首次兩棲登陸演習，該島是菲律賓群島中最接近北京聲稱的南沙群島的部分。其中一次演習還將看到軍用直升機降落在呂宋島主島北端的卡拉揚島。

此外，參演的美軍還將使用愛國者飛彈和近期聲名大噪的海馬斯（HIMARS）高精確火箭系統。

報導表示，這次軍演是馬尼拉和華盛頓同意恢復南海聯合巡邏，同時達成協議允許美國軍隊進入菲律賓4個軍事基地後的6周內做出的。美菲雙方試圖重建在杜特蒂(Rodrigo Duterte)擔任總統期間變得極為緊張的關係。杜特蒂任期內不願意批評北京，但現任總統小馬可仕斯於2022年6月起執政後，菲律賓對北京的態度轉趨強硬。