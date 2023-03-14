國立故宮博物館遭媒體爆料有數千件國寶數位圖檔遭駭客入侵，甚至在百度、淘寶等網站賤賣，或供人免費下載，行政院長陳建仁立院答詢時坦承確有此事。退役中將、前立委帥化民14日在《頭條開講》節目強調，故宮前輩這麼匆忙從大陸出來，挑選出的都是絕世精品，比起翠玉白菜、肉形石，不少圖畫、紙本藏物才是真正有價值的東西，但這兩任故宮院長根本不內行，還曾把顏真卿真跡送到日本地方圖書館，自輕自賤到這種地步。

帥化民表示，我們故宮的藏物，百分之六十以上是圖檔、圖畫、紙本藏物的東西，真本、善本，這是它的主體。展覽的時候，大家看什麼翠玉白菜、肉形石，那個價值不高，真正高的是這些文物檔案。在故宮的傳統，上千年、數百年的國畫這些東西，展一次就受害一次。

「光害！因為你展覽的時候，溫度、濕度都有調，不輕易展覽！」帥化民提到，尤其是某些稀珍的圖書文物，是不准出國的。民進黨時代把顏真卿的表帖，書法界認為是聖品，送到日本，而且是一個地方的圖書館，「你怎麼把我們的文物自輕自賤到這種地步呢？」連美國、英國我們都不可以借，你借給日本一個鄉下圖書館？顏真卿的真本耶！換這兩任院長根本不內行，「上次蘭千山館收藏品不是拒絕寄放在故宮嗎？那你不是逼得他要外流？」

帥化民強調，所以，很多莫名其妙的事，真的要查，有沒有偷天換日出去的？你摔掉的是真的盤子，還是你賣掉的是真的盤子？「你要想想，這些故宮前輩這麼匆忙從大陸出來，挑選出的都是絕世精品！」