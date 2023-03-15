日本四國3大祭典之一「高知夜來祭」。（燦星旅遊提供／陳祐誠傳真）

疫後出國旅遊逐漸復甦，日本一直是國人最熱門首選旅遊地區，台灣虎航、燦星旅遊與日本高知縣14日簽訂合作意向書，未來將積極深化策略夥伴關係，進一步增進旅遊人數。虎航自5月10日起至10月28日，每周2班包機從桃園國際機場直飛高知龍馬機場，搭配燦星旅遊規劃深度行程，探索秘境。

高知縣全縣面向太平洋，有著足以代表日本原鄉風景的清流四萬十川及仁淀川等優美景緻，還有以一本釣著名的鰹魚及以清流釀製的土佐酒等，來到高知才能品嘗到的在地美食。此外，好客的縣民性也深受旅客愛戴。

高知縣知事濵田省司表示，本定期包機由台灣虎航執飛、燦星旅行社獨包，5月10日起至10月28日期間每周2班，為期約半年共50架次，利用此直飛高知的包機，包裝以高知龍馬機場為起點的旅遊行程，已於3月6日公開販售。

高知縣長年持續與台灣保持著深度的交流，包含連續數年推派發祥於本縣的「夜來祭鳴子舞蹈」團隊於「台灣燈會」表演宣傳，高知縣舉辦的「漫畫甲子園」每年也吸引多數台灣高中生參賽。

台灣虎航董事長陳漢銘說，為滿足民眾對日本旅遊的需求，加上深度旅遊已成必然趨勢，台灣虎航有幸執行高知的包機航線。高知天然資源豐富，並有許多獨特的體驗活動，具有很大的開發潛力，台灣虎航作為空中橋樑的角色，藉由本次的三方合作，希望促進更多台日雙邊交流的機會，也能提供去四國旅遊的旅客更加實惠的選擇。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁指出，疫情過後，旅客的行為與過往有些不同，旅客更在意深度有感旅遊，以及嚮往更自然生態，與人關懷交流的體驗。四國是日本保持最完整的秘境。也被旅遊雜誌《Lonely Planet》評選爲「2022年最優良的旅遊景點」。

燦星的行程規劃都是四國必去的景點，包括高知縣的日本最後清流－四萬十川、坂本龍馬、高知城；香川縣的金刀比羅宮、米其林三星庭園栗林公園；愛媛縣的神隱少女道後溫泉；以及「日本3大秘境」之一的德島大步危。

燦星旅遊表示，除設計四國各線行程以外，特別規劃以高知為主軸的「四國最美列車」5天4夜深度之旅，限定6月3日、7月1日、8月1日出發，每人4萬5900元起。6至8月出發，限量珍貴席次每班限20人行程，亮點包括搭屋形船遊四萬十川、炙燒鰹魚體驗、參觀美食聖地弘人市場、晚餐觀賞四國3大祭典之一「高知夜來祭」舞蹈表演、品嚐百年老舖「大正軒」的鰻魚飯等。

為慶祝開航，燦星旅遊推出孝親優惠專案，只要年滿50歲即可折5000，以此類推，最高可折到8000元。