一周前擔心通膨與升息，曾導致美債價格暴跌、推升殖利率飆到數年高點。不過在矽谷銀行爆發危機後，如今充斥市場卻是對銀行擠兌與金融穩定的不安。

受矽谷銀行倒閉影響，投資者恐慌情緒急升，據芝加哥期權交易所全球市場公司數據指出，上周五（10日）美股與ETF賣出選擇權成交量創下有史新高。賣出選擇權就像股票保險一樣，可用來對資產配置進行避險，或是押注未來股市還會續跌。

儘管包括Fed等在內的美國金融監管機構緊急採取措施，避免矽谷銀行事件在金融市場釀成更大危機，不過投資人依然信心不足，美債殖利率周一（13日）起在亞洲交易時段就開始下滑，之後在歐洲開盤後更進一步重摔。

直到周一美國交易時段收盤，美國2年期公債殖利率已崩跌到4.03％，創下1987年10月的最大單日跌幅。

美國2年期公債殖利率通常被用來預測Fed的利率決策走向。上周在Fed主席鮑爾對利率政策發表鷹派談話後，曾帶動該美債殖利率創下2007年首次升破5％。

美國10年期公債殖利率周一收在3.515％，也較上周五的3.694％下滑。該殖利率本月稍早曾攀高到4.1％。美國10年期公債殖利率多反映投資者對經濟長期前景的看法。

不過周二（14日）在市場靜待2月消費者物價指數（CPI）出爐，美國2年與10年期公債殖利率雙雙回升，各自為4.221％與3.602％。

周一美債價格強漲，反映投資者對利率預期已經出現逆轉。他們認為美國地區銀行相繼倒閉，有部分需歸咎於Fed的激進升息循環。

根據芝加哥商業交易所的數據顯示，交易員用來押注利率動向的聯邦基金期貨，周一顯示Fed下周升息一碼的機率為66％，至於不升息的機率則有34％。