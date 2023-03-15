東港鎮頂中街轎班促進會總幹事高人皇指出，每科迎王8天下來，每個轎班的花費約80萬至百萬不等，幸長年來大家有錢捐錢、有物資捐物資，就連蚵仔、鮪魚肉等食材都有人捐。（謝佳潾攝）

在地知名伴手禮店味益去年以七角頭為元素做紀念品，獲選屏東十大伴手禮，今年捐500包鮪魚鬆給頂中街轎班，藉此展現她們對東港迎王文化的認同與支持。（謝佳潾攝）

距離明年甲辰正科東港迎王平安祭典還有1年多，但信眾早已動起來，除開始捐獻外，還不斷有人想要加入七角頭轎班，目前每個轎班的人數都較早年200人暴增1倍餘，為此，東隆宮首次限制轎班人數500人，盼藉此減輕轎班負擔。

地方耆老指出，東港有七角頭，分別為頂中街、下中街、安海街、頂頭角、下頭角、埔仔角、崙仔頂，每個角頭都有轎班，他們會在迎王時出現，替千歲爺服務、以答謝千歲爺對東港的庇佑，東港七角頭轎班至今已有百年歷史，對東港人來說，成為轎班是種榮譽。

東港鎮頂中街轎班促進會總幹事高人皇指出，不是誰都可以加入轎班，要加入需要向東隆宮溫王爺擲筊請示，要退轎班也是如此，而近年隨著東港迎王平安祭典成功結合文化觀光，不但吸引愈多外地人參與，連七角頭轎班人數也每科遞增，早年每個轎班約200人，現暴增1倍餘。

他翻著名冊笑說，不要懷疑，這400餘名轎班人員全都是擲聖筊、取得溫王爺同意，而最遠的還來自基隆，但他也不諱言，轎班人員一多，對轎班來說有點壓力。他指出，每人入轎班要繳1200元的轎班費，但每到迎王轎班就會給轎班人員一頂要價1500元的「魯笠」（轎班帽）。

高人皇估算，每科迎王8天下來，每個轎班的花費約80萬至百萬不等，人數一多要破百萬更非難事，但轎班是非營利組織，這筆大開銷實在有點吃力，所幸長年來大家有錢捐錢、有物資捐物資，就連蚵仔、鮪魚肉等食材都有人捐，讓轎班可以煮飯湯給轎班人員吃。

至於七角頭轎班的轎班服則由東隆宮負責，對於近年參與人數遽增，東隆宮也很有感，因此針對明年迎王首次限制轎班人數，每個轎班最多500人，盼藉此減輕大家的負擔。對此，每個轎班也跟進呼籲大家，暫時不要再加了。

對於轎班人數限制，耆老表示，東港迎王是地方盛事，除七角頭轎班會出來外，地方公廟也會出陣頭，如果大家都加入七角頭轎班而無人顧公廟的神轎，好像也說不通，其實不一定要加轎班才有參與感，只要參與其中、就算是捐獻，也能感受到東港迎王的精神。

在地知名伴手禮店味益很認同耆老的說法，店員笑稱：「我們全店都是女生，天生不符加轎班的資格，但捐500包鮪魚鬆給頂中街轎班，就是我們支持與熱愛這項文化的表現！」

味益指出，去年他們以七角頭為元素做紀念品，不僅獲選屏東十大伴手禮，帶到泰國參展的詢問度也超高，足見東港迎王的魅力可以透過任何形式呈現，而喜歡這項文化也可以用任何方式展現。