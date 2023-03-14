Netflix復仇劇《黑暗榮耀》第二季近日上線，主角宋慧喬向霸凌加害者展開復仇的情節，令劇迷們看得大快人心，在台灣創造許多話題。藝人王思平因此入戲過深，夢見老公偷吃，讓她非常生氣，結果跟老公說這件事後，對方竟回答：「是辣妹嗎？」，讓她直呼：「這老公怎麼這麼欠揍。」

王思平今在IG限時動態截圖《黑暗榮耀》中，飾演反派角色的男星朴成勳在結局中遭宋慧喬設局弄瞎眼睛，在廢棄高樓大罵：「為什麼要這樣對我？王八蛋」，最後疑似被林智妍老公鄭成日從高樓丟下的一幕。這段劇情讓她印象非常深刻，甚至因此做了個夢：「早上夢到謎之空間，就老公偷吃戲碼，早上起來一把火」，隨後幽默問大家：「現實中我要復仇嗎？祝大家都有美好的一天」。

王思平入戲過深，甚至開玩笑要對老公復仇。(圖/王思平 IG)

後來她將此事告訴老公，還說夢見跟老公在爭小孩的監護權，結果老公只關心她夢裡外遇對象的身材：「是辣妹嗎？」，更在聽到王思平否認答案後說：「不是辣妹那為什麼要偷吃？」，更指王思平：「難道是韓劇看太多了」，讓王思平再也聽不下去，直嗆：「超北爛，辣妹？你不是說你走心」，想不到老公的反應依然超直接：「至少也要可以看吧，乾乾淨淨的」。

王思平曝光跟老公的LINE對話，認為對方的反應太欠揍。(圖/王思平 IG)

事後，王思平憶起此事時，附上6個生氣表情符號，更怒罵老公：「這老公怎麼那麼欠揍，早就忘了那個小三老阿姨長怎樣」，夫妻之間的對話超級爆笑。