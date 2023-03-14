大陸上海有祖孫3人到科技館參觀，然而3人逛累了後，便在3樓一處靠近玻璃護欄旁的座椅休息，而當時1名約9歲女童在椅子上嬉戲，豈料卻不慎失足翻到護欄外，其母親發現後立刻抓緊女童的手，但在拉扯之中女，2人雙雙墜落20公尺高的地面，女童送醫不治，母親重傷昏迷；這起事件也引起網友討論，一派認為椅子太靠近護欄，導致保護高度不足，而另一派則認為女童母親、外婆應該制止女童在椅子上嬉戲。

綜合陸媒報導，10日上海發生一起罕見墜樓事故，有祖孫3人到科技館參觀，然而3人逛累了便到3樓玻璃護欄旁的座椅休息，豈料，1名約9歲的女童站在椅子上玩，女童突然失足翻到玻璃護欄外，其母親趕緊拉到女童的手，但在雙方在一陣拉扯之中，雙雙跌落20公尺的下方地面，女童送醫不治，母親重傷昏迷。

母女失足墜樓的照片也在網路上瘋傳，從照片中可見，母女2人各自俯臥在地面，而疑似女童的外婆則坐在2人旁邊痛哭失聲。

然而有網友質疑該處椅子設施太靠近玻璃護欄，疑似意外造成女童不慎失足翻越護欄外，而導致後續意外事故發生。（翻攝自微博）

消息在網路上曝光後，事發原因與責任成為了網友討論的焦點，有網友表示，雖然玻璃護欄1.2公尺高，符合公共建築物欄杆的高度要求，但因休息的座椅太靠近護欄，且未考慮椅子後方保護高度不足，因此認為上海科技館要為此事負責。

但另外有網友認為，女童母親身為監護人，應該要適時地制止女童在椅子上攀爬嬉戲，如當下未做出制止的動作，女童母親本身也有錯誤，在此事件中有不可推卸的責任；事發之後，上海科技館不久後宣布閉館裝修，巧合的時間點也讓人質疑，但有知情人士表示，由於該館建立於2001年，裝修時程早已申請。