以宏碁資訊旗下雲端服務、加值產品與應用開發等三大業務來看，去年營收比重占逾六成的雲端服務業務成長動能最高，受惠於現階段雲端服務技術及AI人工智慧運用逐漸成熟，企業與政府單位對上雲態度更為開放，資訊服務市場需求亦將持續增長。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，儘管2023年整體經濟跟地緣政治的挑戰仍不容輕視，但預期企業跟政府仍會運用雲端加速轉型，以提升競爭力，加上各大公有雲資料中心也計畫落地台灣，將促使政府跟金融產業更積極投入公有雲應用。宏碁資訊作為台灣第一家獲得微軟雲端合作夥伴計畫（MCPP）五大領域解決方案資質的合作夥伴，更是台灣目前唯一獲得進階專長（ASP）四項資安專長認證之資通訊廠商，其不斷精進的技術和人才培育，皆是持續贏得客戶長期信賴的穩固基礎。

展望後市，宏碁資訊持續穩健布局三大成長動能，包括聚焦雲策略透過結合自行開發的ICMP智慧跨雲維運管理平台，提供企業多雲及混合雲的管理服務，並深化資安解決方案，同時啟動海外布局、於上半年陸續於上海設之子公司及進行海外部署，以創造更好的成長機會。