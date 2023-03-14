在棒球比賽中，投手投出的好壞球是由其來判定，因此相當重要，也容易因為判決有失公允而引發爭議。其中，在美國NCAA一級棒球南方領地聯盟（Southland Conference）日前就因為有位名為德魯默（Reggie Drummer）的主審判決失當，使其受到該聯盟無限期禁賽的處分。

綜合外媒《People》、《ESPN》等報導，美國時間上週五(10)時，在一場紐澳良與密西西比的比賽當中，當時比賽已來到9局上半2出局，進攻方的密西西比輪到Davon Mims打擊。紐奧良投手Trey Usey在1好1壞時，投出一顆進壘點明顯偏低的變化球，但主審德魯默卻判定是好球，令Davon Mims當場氣得跳開打擊區以示抗議。

尤為令人震驚的是，在接下來的比賽中，Trey Usey投出一顆整個向外偏移，連捕手都不得不用反手才能接到的大壞球。豈料主審竟直接拉弓，將該球判為好球三振打者，比賽也因此結束。

對此有失偏頗的判定，讓現場轉播的主播也不可置信的驚呼：「我的天啊！...這太可怕了。」更引發網友熱議，而事件爆發後，聯盟也在詳細調查後於隔天馬上發出聲明，確認德魯默已經違反了NCAA的相關規定，既沒有執行身為裁判該有原則和標準，也沒有向社會大眾展現身為裁判應有的公信力，故處以「無限期禁賽」的懲罰，希望能就此平息風波。