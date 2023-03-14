藝人林艾融（Irene）擁有甜美臉蛋和火辣身材，她曾在Lamigo桃猿、味全龍擔任過啦啦隊成員，後來轉戰直播界並往演藝圈發展，與徐乃麟、李恩菲等人共同主持節目逐漸受到矚目。今（14日）她緊急發文，透露父親被小客車撞到，駕駛肇事逃逸，希望能找到錄下過程的行車記錄器，受理案件的中山分局也擴大調閱監視器試圖找出肇事者。

林艾融今日在社群平台急發文：「我爸爸在今天3月14號下午4點20分台北市中山北路三段34號附近被小客車撞到，但駕駛逃逸了，爸爸現在在加護病房」，她著急請大家幫忙轉發，如果有行車記錄器錄到事發過程請聯繫她。

台北市消防局下午接獲民眾報案，派出救護車抵達現場，將男性傷者71歲手臂膝蓋擦傷意識清楚送醫救治。

中山分局表示，下午接獲民眾報案，交通隊到場了解處理，根據目擊者表示，現場為一部機車為閃躲一輛起步的白色轎車，擦撞到另一輛轎車後摔倒，再被後方的機車撞擊，造成騎士手臂膝蓋擦傷顱內出血緊急送醫，現場的相關當事人均無酒駕，但肇事的白色轎車早已開離現場，因當事人沒有看到車號及廠牌，警方目前正擴大調閱附近監視器，要找出肇事司機，請他到案說明，以釐清真相。