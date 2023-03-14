智聯服務14日董事會中並決議，擬將配發每股現金股利3元，配息率約74％。

此外，配合集團今年正式啟動「猛虎計畫」，智聯服務旗下子公司宏達服務（預計將更名為宏碁創達）亦展開邁入資本市場之進程，成為宏碁集團老虎隊中的「小老虎」，同時也讓智聯服務率先躋身為集團「猛虎」。

為配合宏達創達申請股票上市（櫃）之計畫，智聯服務經董事會決議通過，將釋出部分宏碁創達本次現金增資可認購股份予智聯服務股東。

宏碁創達成立於2019年11月，專精於資訊人力委外服務，近年來在景氣變化快速情形下，客戶對於人力委外服務的商業模式接受度逐漸提高，也帶動宏碁創達的業績成長。除了提供給客戶無後顧之憂的專業資訊人力委外服務外，在現在半導體及電子產業亟需專業人才的情形下，宏碁創達亦提供了企業和優秀人才的媒合機會，成為新的潛力人才庫來源，對於企業、員工乃至於整體就業市場，皆有正面的幫助。

在業績有良好表現的情況下，宏碁創達規劃進入資本市場，期望藉由資本市場的資源，擴大營業規模，在提供給客戶最佳化服務的同時，也形成高科技人才就業市場的正向循環。