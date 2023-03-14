桃園一名人夫與印尼籍女子結婚，但婚後發現與妻子感情無法穩定下來，甚至妻子還與其他男子發生性行為並同居，留下48部影片可以證明，讓他大受打擊心死訴請離婚。桃園地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2016年於印尼與印尼籍女子A結婚，隔年2人返台登記，但因跨國因素，感情無法穩定，通訊軟體聯繫方式也受影響，彼此感情產生嫌隙。

男子控訴，甚至妻子疫情禁止來台期間，與其他男子發生親密行為並同居，且於社群軟體公開與其他男子的戀情，有48個影片檔可證明，他無法接受妻子外遇，精神與工作都大受影響，妻子也同意辦理離婚，但無法到台辦理手續，故由他訴請離婚，希望法院能准許。

桃園地院審理時，A女並未到場辯論，也沒有提供書狀聲明或陳述，法官勘驗男方提交的證據後，發現A女的確有與男方之外的男子互相擁抱，且該男子撫摸A女胸部、或在床上親吻A女、或手放在A女臀部上，依影片內容可證明A女與其他男子確實出現逾越一般男女交往分際的親密行為，再接上A女未到庭表示意見，故依法採信男方主張，酌情後判准2人離婚。可上訴。