中友百貨31周年慶與台中大遠百「美麗購物節」拚場！中友舉辦31周年慶，帶頭抗漲，16日開放全館預購，23日正式開打，第一波至4月5日，搶攻清明連假購物商機，並推出化妝品4.4折起、精選16件明星商品2.8折起，推出會員加購價優惠搶市。

同樣地，台中大遠百美麗購物節VIP預購開戰，自16日至23日，祭出化妝品／內睡衣，累計消費3,000元，送300元，單筆消費滿1萬元，再加送200元。

台中大遠百及中友百貨今年前二月業績聯袂成長。其中，台中大遠百今年前二月業績年增17％，預定3月美麗購物節VIP預購至5月母親節檔期業績，預估年增10％，預估全年營收年增6％以上。為增加業績，台中大遠百今年還會有男裝與女裝新品牌進駐；另也有精品及化妝品加持助陣。

中友百貨店長陳俊華表示，中友31周年慶，隆重推出「心花點點開，超強贈點回饋」，家族點數再升級，更便利、超優惠，周年慶整檔業績目標預估15.69億元，年增3.6％，且最高回饋率達24％，累計今年前二月業績年增近4％。其中，美食業績今年前二月美食業績，年增超過15％，休閒運動（含出國配件或產品，如行李箱）年增8％。

中友百貨31周年慶，16日開放全館預購，3月23日開打，第一波至4月5日，搶攻清明連假商機，包括推出化妝品4.4折起、精選16件明星商品2.8折起，並推出會員加價購，精選暢銷保養、日用品獨家價，再享使用家族點數扣抵加購優惠。

陳俊華強調，公司不同於以往送購物券，今年改以點數回饋，更優惠，家族點數狂送不手軟。全館幾乎都適用點數折抵，凡中友百貨、中友購物網、主題餐廳及美食街，皆可折抵使用，消費者可更靈活運用家族點數，在選購商品時使用200點，可立即折抵100元，以此類推。

另也可使用限定點數兌換Panasonic、BRUNO高質感美型小家電，及可扣31點，抽價值10萬元電動機車，再搭配指定銀行滿額禮、獨家聯名英國品牌BAKER STREET（貝克街）4波會員獨享禮等重磅贈獎，帶頭抗漲為消費者把關。

為提前炒熱活動氣氛，中友百貨特別邀請知名藝人-李千娜，以她的視覺角度，向消費者推薦中友31周年慶的豐富活動。

遠東百貨台中分公司店長藍卓成表示，台中大遠百美麗購物節VIP預購活動，以「好美麗搶購團」為提案，替消費者整理出「時尚精緻」、「質感新品」、「優雅格調」及「經典不敗」選美重點單品，是這次VIP預購最富質感優惠商品，送禮自用兩相宜。

台中大遠百指出，即日起至4月17日舉辦第八屆獨家精瓷展，本次展覽主題以「藝曲之妙」為主軸，囊括14大品牌，包括德國麥森瓷器、Baccarat、法藍瓷、居禮名店、WEDGWOOD、筌美術、臺華窯、ALESSI、大古鐵器、崠屋、乾堂軒、茶工坊、赫斯特、僑俐共同演繹，邀請消費者一同欣賞「曲線之美」及「樂曲作品」的交錯新世代琉璃。

至於台中大遠百8樓家居家飾及9樓家用家電區，單筆滿6萬元，再加送1,000元，限量300份。