威宏去年度合併營收85.39億元，年增58.12％，營業利益6.92億元，年增8.07倍，稅後純益6.36億元，年增逾7.44倍，EPS 10.61元，高於2021年度的1.26元，營收與獲利均創歷史新高。

威宏表示，受惠去年上半年運動相關業績穩定挹注，且自去年下半年起全球解封，為輕奢精品、行李箱市場帶來強勁需求，因訂單持續挹注，進而推升公司去年度合併營收與獲利，均創歷史新高。

威宏去年度產品占比，分別為運動包袋及高爾夫球袋13％、運動手套護具及周邊29％、尼龍包袋及配件25％、真皮包款及配件16％、旅行箱及包袋17％，使得去年度毛利率20.92％，維持高檔水準。威宏表示，去年第四季柬埔寨廠區完成整併、優化管理與生產動線，預期今年生產效率可望有所提升。

展望今年營運，威宏積極在東南亞地區布局生產基地，兩大事業群均可受惠於轉單效應，預計將重新啟動受疫情衝擊停擺的併購計畫，樂觀觀看待併購效益，為未來營運注入新動力。

此外，為因應歐美系客戶持續推動產能移轉政策，威宏積極布局，並擴大東南亞地區生產基地，將可望成為轉單的最大受惠者。

威宏表示，過去高度集中在大陸生產的高爾夫球袋訂單，已開始陸續轉移至有成熟高爾夫球袋產能的越南德御，公司亦將積極招募其他運動相關產業釋出的勞動力，視轉單情況逐步擴增生產規模。

威宏旗下柬埔寨廠去年完成產線整併後，第四季已正式通過美系運動龍頭品牌Nike的驗廠作業，並開始接單生產，未來將成為威宏集團旗下最大轉運調度與生產重心。

展望今年，威宏持審慎樂觀態度，從目前公司訂單掌握度來看，即便運動產業仍面臨高庫存問題，然在大陸完全解封、經濟開始復甦後，庫存水位開始有明顯降低，加上2024年巴黎奧運帶來的運動風潮，預期下半年度開始運動包袋及護具配件需求，將重回成長，最快今年內回到正常生產出貨秩序。

至於輕奢精品包袋方面，威宏說，即使歐美終端消費景氣不確定因素高，然而行李箱與輕奢商務包袋汰換新購潮，仍持續，短期內未見飽和跡象，加上大陸全面解封後，推動以消費帶動經濟復甦政策，相關訂單保持一季以上穩定發展。