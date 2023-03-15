喬山持續專注本業、如履薄冰，多年的深耕布局逐漸成長發酵，商用市場除持續突破各一線健身房客戶，更持續提高供貨占比，拉開競爭對手差距。目前喬山已是全球商用市場的第一大，期許未來三年將以全球商用市占率50％為目標持續邁進。

喬山表示，2022年仍是健身器材供應產業充滿變動的一年，包括大陸封城、物流及原材料價格成本高漲、全球升息、消費緊縮等大環境波動，對公司業務推展及經營成本，皆造成較大挑戰。

喬山運用集團製造高度垂直整合及全球布局的利基，在外部環境波動下，仍保持穩定的交貨能力及成本優勢，以滿足各客戶的裝機需求。

喬山去年推出的一系列商用新產品，規格及價格定位皆具競爭力，更讓公司全球市占率持續提升，商用器材營收年增35％，站穩全球商用器材第一大。

至於家用器材方面，喬山說，疫情過後，家用需求大幅衰退，零售市場庫存水位在高檔，公司積極拓展新通路及新客戶，家用器材成功賣進美國大型通路，按摩椅的商用機種，也已搶進國際健身房市場，並購入日本富士醫療器剩下的40％股權，成為富士單一股東，奠下新年度營運成長的根基。

今年營運展望，喬山認為，疫情過後，全球連鎖健身房會員人數持續增長，總數已超過疫情前的水準，各家健身房皆提出積極的展店計畫，健身行業呈現欣欣向榮的景象。

對此，喬山規劃今年上市多款商用新產品，預計將可驅動換機潮，及增加新客戶滲透率。至於家用市場疲弱的狀態，預計今年上半年落底，下半年回升，屆時，公司今年合併營收預估會呈現逐季拉高的趨勢，更集中在下半年。

喬山預估運費及材料成本等各項成本壓力，可進一步緩解，可創造今年營收及獲利的增長空間。