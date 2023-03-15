陸網近日瘋傳一段影片，3名女學生放學回家，其中一個女學生掉了200元（人民幣，下同，約新台幣890元），被一名老太太撿走，但她卻打死不承認，拒絕將錢還給女學生，最後女學生心急到哭了，甚至還下跪求老太太把錢還她，影片曝光引起熱議。

綜合報導，陸網近日有段影片瘋傳，讓人看了相當揪心，3名女學生放學回家，一名老太太撿了其中一個女學生掉的200元，整個過程都被看見，但老太太卻死不承認，且拒絕把錢還給女學生，孩子急得哭著下跪，求老太太把錢還給自己；一旁一名男子見狀，竟沒有阻止老太太行為，反而是塞了200元給該名女學生，要她當做這件事沒有發生過。

沒想到此時老太太說話了，她表示自己確實是撿錢了，但稱女學生說是從她包裡拿的，對方聽完後相當委屈，情緒激動為自己辯解，她的兩個同學也做證說沒有說過這種話。一旁路人都在勸女學生算了，包括給孩子錢的那個男子，卻沒有一個人出面譴責那位老太太，甚至還有人勸孩子把父母叫過來處理這事，孩子崩潰大哭道「我父母不在家！」最後是在路人勸說下，老太太才終於把錢還給女學生。

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